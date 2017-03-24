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Дальнее зарубежье 24.03.2017 13:33

В НАТО высоко оценивают усилия Украины в проведении оборонной реформы

Украинская армия за минувший год была значительно укреплена, констатирует заместитель директора Офиса связи НАТО в Киеве Марк Опгенорт.

"В 2016 году были созданы все необходимые условия для проведения оборонной реформы, было много сделано для укрепления Вооруженных сил. Усилия были сконцентрированы на создании новых бригад, батальонов, улучшении тактического взаимодействия с другими формированиями, совершенствовании архитектуры командования", - сказал он в ходе конференции "Актуальные проблемы проведения оборонной реформы в Украине" в пятницу в Киеве.

М.Опгенорт напомнил, что благодаря повышению зарплат около 70 тыс. украинцев подписали контракт на прохождение военной службы, "в результате чего количество профессиональных военных значительно выросло".

По его словам, несмотря на продолжающуюся военную операцию в Донбассе, "было усилено участие в учениях с силами союзников - как на национальной территории, так и за рубежом". "Украина принимала участие в 10-ти масштабных многонациональных и 28-ми командно-штабных учениях", - подчеркнул директор Офиса связи НАТО.

Представитель Альянса отдельно отметил прогресс в развитии таких направлений, как военно-гражданское сотрудничество, стратегическая коммуникация, Силы специальных операций.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ОБОРОНА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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