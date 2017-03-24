В Индии попугаи-наркоманы уничтожают 10% урожая опийного мака

Фермеры сразу нескольких индийских штатов жалуются на попугаев, которые регулярно прилетают на опийные маковые поля и уничтожают около 10% урожая, пишет британская газета Daily Mirror.

Впервые этот феномен был замечен в 2015 году в районе города Читторгарх в штате Раджастан. Но в 2017 году то же самое стало происходить в соседнем с Раджастаном штате Мадхья-Прадеш.

По словам фермеров, количество птиц, прилетающих на поля опийного мака, растет с каждым годом.

Попугаи-наркоманы выжидают, пока работники надрежут коробочки мака, чтобы помочь им созреть. Птицы тихо подлетают к полям, бросаются вниз и откусывают стебель под коробочкой, а затем они улетают со своей добычей повыше и поедают ее. Наевшись, птицы засыпают на несколько часов, и некоторые из них могут упасть и стать легкой добычей для хищников.

"Обычно попугаи шумят, когда собираются в стаю. Но эти птицы стали настолько умными, что не издают ни единого звука, когда прилетают на наши поля", - рассказал индийский фермер Собхарам Ратход.

Чтобы отпугнуть попугаев от своих полей, фермеры взрывают петарды, бьют в жестяные барабаны и бросают камни. Но все эти средства малоэффективны в борьбе с наркозависимыми пернатыми.

Производство опийного мака, выращиваемого для изготовления лекарств, жестко контролируется. Из-за снижения урожайности фермеры уже стали получать предупреждения, поскольку, несмотря на нашествия попугаев, государству должно быть передано строго установленное количество урожая.