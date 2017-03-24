За три года в Донбассе погибли более 20 сотрудников СБУ, более 100 ранены - президент Украины

С середины апреля 2014 года, когда была начата военная операция в Донбассе, Служба безопасности Украины потеряла 21 сотрудника, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"К сожалению, с начала российской агрессии Служба безопасности Украины потеряла 21 воина и более сотни получили ранения", - сказал П.Порошенко в пятницу на торжествах в честь 25-й годовщины со дня создания СБУ, которые прошли в центре спецопераций в Киевской области.

По словам президента, сотрудничество Службы безопасности Украины со специальными службами стран-партнеров дошло до уровня совместных операций за пределами Украины.

"Партнерство СБУ со спецслужбами стран - наших партнеров уже развилась до уровня совместных операций за пределами территории Украины", - сказал П.Порошенко.