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СНГ 24.03.2017 13:48

За три года в Донбассе погибли более 20 сотрудников СБУ, более 100 ранены - президент Украины

С середины апреля 2014 года, когда была начата военная операция в Донбассе, Служба безопасности Украины потеряла 21 сотрудника, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"К сожалению, с начала российской агрессии Служба безопасности Украины потеряла 21 воина и более сотни получили ранения", - сказал П.Порошенко в пятницу на торжествах в честь 25-й годовщины со дня создания СБУ, которые прошли в центре спецопераций в Киевской области.

По словам президента, сотрудничество Службы безопасности Украины со специальными службами стран-партнеров дошло до уровня совместных операций за пределами Украины.

"Партнерство СБУ со спецслужбами стран - наших партнеров уже развилась до уровня совместных операций за пределами территории Украины", - сказал П.Порошенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СБУ, ДОНБАСС, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]