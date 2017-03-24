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Дальнее зарубежье 24.03.2017 14:21

Мусульмане Лондона собирают средства для жертв теракта - газета

Мусульманская община Лондона начала сбор средств для жертв теракта, происшедшего в британской столице, пишет в пятницу газета "Гардиан".

"Британское мусульманское общество переживает со всеми британцами и лондонцами эти тяжелые времена и оказывает поддержку посредством сбора средств для удовлетворения насущных потребностей семей Кита Палмера (погибшего полицейского - ИФ) и других погибших", - приводит издание слова организаторов проекта.

По данным "Гардиан", благодаря проекту "Мусульмане объединяются за Лондон" уже удалось собрать 18 тыс. фунтов стерлингов.

Отмечается, что проект запущен Мудассаром Ахмедом, который находился в здании парламента в момент атаки. Наряду с этим к проекту присоединились члены парламента Наз Шах и Ясмин Куреши.

В среду в столице Великобритании произошло нападение, которое британская полиция квалифицировала как теракт. Сначала террорист на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем он, вооружившись ножом, напал на группу полицейских возле здания парламента.

Жертвами теракта стали четыре человека. Ранения получили еще несколько десятков человек.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МУСУЛЬМАНЕ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]