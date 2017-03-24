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СНГ 24.03.2017 14:34

Порошенко объявил о планирующейся реформе Службы безопасности Украины под стандарты НАТО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины (СБУ) с использованием стандартов НАТО, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Вскоре Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины с использованием опыта лучших практик стран-членов НАТО", - сказал П.Порошенко в пятницу в центре спецопераций в Киевской области на торжествах в честь 25-й годовщины со дня создания СБУ.

По словам президента, предусматривается, что отдельные функции СБУ, несвойственные классической спецслужбе, будут постепенно переданы другим правоохранительным органам.

В частности, расследование отдельных служебных преступлений и преступлений, совершенных преступными организациями, перейдет в компетенцию Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Национальной полиции.

При этом П.Порошенко отметил, что СБУ останется главным контрразведывательным ведомством Украины.

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Тэги: СБУ, РЕФОРМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]