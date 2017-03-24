Экс-президента Египта Мубарака отпустили из-под стражи

Бывшего президента Египта Хосни Мубарака отпустили из-под стражи, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Ранее сообщалось, что судебные власти страны готовы отпустить Х.Мубарака из военного госпиталя, после чего бывший президент направится к себе домой, расположенный в одном из пригородов Каира.

В марте апелляционный суд Египта вынес окончательный оправдательный приговор в отношении экс-президента страны Хосни Мубарака по обвинению в его причастности к убийству демонстрантов во время беспорядков в 2011 году.

25 января 2011 года - "День гнева"- стало началом массовых беспорядков в Египте, которые привели к отставке президента Хосни Мубарака, находившегося у власти с 1981 года.