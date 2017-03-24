ЕС может сотрудничать с РФ по многим вопросам - Могерини

Европейский союз и Россия способны найти немало международных тем для сотрудничества, несмотря на имеющиеся разногласия, заявила в пятницу глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Я убеждена, что мы можем работать с Россией по многим направлениям: мы это уже делаем по Сирии, иранскому атому, Ближнему Востоку. По некоторым темам между нами могут быть проблемы, но в целом, повторю, я вижу возможности (для сотрудничества - ИФ)", - заявила она в интервью газете "Стампа".

Ф.Могерини также подчеркнула, что не считает, что США при нынешней администрации нужно считать угрозой для ЕС. "Я никогда не стала бы называть США "угрозой для Европы". Они никогда ею не будут", - подчеркнула Ф.Могерини.

На вопрос газеты, следует ли жителям Евросоюза бояться президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, глава дипломатии ЕС ответила: "Я бы посоветовала внимательнее присматриваться к открывающимся возможностям (для сотрудничества - ИФ), нежели к страхам".