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СНГ 24.03.2017 16:01

ЦБ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году до 1-1,5%

ЦБ РФ улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2017 году до 1-1,5% с 0,5-1%, в 2018-2019 году ожидает роста на 1-2% вместо 1,5-2% по предыдущим оценкам.

ЦБ ожидает роста инвестиций в основной капитал уже по итогам I квартала.

"Банк России учитывает неопределенность на рынке нефти и продолжает придерживаться консервативного подхода к прогнозу, закладывая в него снижение цен на нефть до $40 баррель к концу 2017 года и сохранение вблизи этого уровня в дальнейшем. Ожидается рост ВВП на 1-1,5% по итогам 2017 года и на 1-2% в 2018-2019 годах с учетом текущей динамики восстановительных процессов и повышения устойчивости экономики к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры. Для развития и закрепления позитивных тенденций необходимы структурные преобразования и время", - говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания, на котором Банк России снизил ключевую ставку до 9,75% с 10%.

"Восстановление экономической активности происходит быстрее, чем ожидалось. По оценкам, ВВП увеличивается в поквартальном выражении со II квартала 2016 года и в дальнейшем положительная динамика сохранится", - отмечает ЦБ.

"В январе-феврале 2017 года продолжился годовой рост промышленного производства (с исключением календарного фактора), постепенно восстанавливается инвестиционная активность. В I квартале ожидается прирост инвестиций в основной капитал. Безработица остается на стабильном невысоком уровне. Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям при появлении признаков дефицита кадров в отдельных сегментах", - говорится в сообщении Банка России.

ЦБ также отмечает, что восстановительные процессы становятся более однородными по регионам.

"Данные опросов отражают улучшение настроений бизнеса и домашних хозяйств, что поддержит улучшение экономической динамики. По оценкам Банка России, наблюдающийся годовой рост реальной заработной платы способствует постепенному повышению потребительской активности. Это не создаст дополнительного проинфляционного давления в условиях увеличения предложения товаров и услуг", - говорится в заявлении.

Прогноз ЦБ по динамике ВВП на 2017 год несколько ниже последних заявлений главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, который ожидает роста экономики примерно на 2%. Минэкономразвития подготовит свой уточненный прогноз в конце марта.

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Тэги: РОССИЯ, ВВП, ПРОГНОЗ, ЦБ


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