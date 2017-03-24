Лукашенко заявил, что в Белоруссии научились выигрывать информационные войны в интернете

Информационные противостояния в интернете в современных условиях становятся частью так называемых гибридных войн, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения в Лидском районе с представителями трудового коллектива предприятия "Арвибелагро".
"Мы уже сегодня говорим об информационных войнах как одной из составляющих гибридных войн", - сказал А.Лукашенко, его слова приводит госагентство БелТА.
По словам президента, современные войны меняют свою сущность, не обязательно перерастая в горячую фазу. "Информационные войны через интернет - это основное поле боя. Кто умеет противостоять в этой войне, тот и выживает. Это очень важно. Должен сказать, что мы этому научились несколько лет тому назад", - заявил А.Лукашенко.
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