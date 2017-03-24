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СНГ 24.03.2017 16:21

Лукашенко заявил, что в Белоруссии научились выигрывать информационные войны в интернете

Информационные противостояния в интернете в современных условиях становятся частью так называемых гибридных войн, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения в Лидском районе с представителями трудового коллектива предприятия "Арвибелагро".

"Мы уже сегодня говорим об информационных войнах как одной из составляющих гибридных войн", - сказал А.Лукашенко, его слова приводит госагентство БелТА.

По словам президента, современные войны меняют свою сущность, не обязательно перерастая в горячую фазу. "Информационные войны через интернет - это основное поле боя. Кто умеет противостоять в этой войне, тот и выживает. Это очень важно. Должен сказать, что мы этому научились несколько лет тому назад", - заявил А.Лукашенко.

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Тэги: ЛУКАШЕНКО, ИНТЕРНЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]