Лукашенко заявил, что в Белоруссии научились выигрывать информационные войны в интернете

Информационные противостояния в интернете в современных условиях становятся частью так называемых гибридных войн, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения в Лидском районе с представителями трудового коллектива предприятия "Арвибелагро".

"Мы уже сегодня говорим об информационных войнах как одной из составляющих гибридных войн", - сказал А.Лукашенко, его слова приводит госагентство БелТА.

По словам президента, современные войны меняют свою сущность, не обязательно перерастая в горячую фазу. "Информационные войны через интернет - это основное поле боя. Кто умеет противостоять в этой войне, тот и выживает. Это очень важно. Должен сказать, что мы этому научились несколько лет тому назад", - заявил А.Лукашенко.