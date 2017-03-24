Глава Минобороны Азербайджана проверил организацию обороны на линии фронта

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел проверку организации обороны в подразделениях, непосредственно дислоцированных на линии фронта.
«В рамках продолжающегося визита в прифронтовую зону, руководство Минобороны проверило организацию обороны в подразделениях, непосредственно дислоцированных на линии фронта. Министр обороны Закир Гасанов побывал в командно-наблюдательном пункте одного из подразделений», - отмечается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.
Министру было доложено о работе системы, которая осуществляет постоянное и непрерывное наблюдение за противником с применением современных устройств, ее связи с системой огня, а также о совершенствовании инженерных заграждений.
«Министр заявил личному составу, что они всегда должны быть готовы к освобождению оккупированных территорий», - подчеркивает Минобороны.
А.Азизов
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