Глава Минобороны Азербайджана проверил организацию обороны на линии фронта

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел проверку организации обороны в подразделениях, непосредственно дислоцированных на линии фронта.

«В рамках продолжающегося визита в прифронтовую зону, руководство Минобороны проверило организацию обороны в подразделениях, непосредственно дислоцированных на линии фронта. Министр обороны Закир Гасанов побывал в командно-наблюдательном пункте одного из подразделений», - отмечается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

Министру было доложено о работе системы, которая осуществляет постоянное и непрерывное наблюдение за противником с применением современных устройств, ее связи с системой огня, а также о совершенствовании инженерных заграждений.

«Министр заявил личному составу, что они всегда должны быть готовы к освобождению оккупированных территорий», - подчеркивает Минобороны.

А.Азизов