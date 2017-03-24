Ле Пен на встрече с Путиным высказывается за обмен разведданными между Францией и РФ в антитеррористической сфере

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает, что России и Франции стоит обмениваться разведывательными данными в сфере борьбы с терроризмом.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу она отметила, что Москва и Париж относятся к тем силам, которые реально борются с терроризмом, представляющим постоянную угрозу.

"И к сожалению, это не только массовые атаки, но это и единичные атаки. Также вы знаете, произошло несколько дней назад событие в Великобритании. И я думаю, что было бы полезно обмениваться также сведениями разведки между нашими странами", - сказала М.Ле Пен.

"Мы с вами принадлежим к странам, которые относятся к реальным борцам с терроризмом. Ведь только вместе можно побороть этот бич", - сказала она, отметив, что Россия "продолжает бороться с терроризмом в Сирии", а Франция, в частности, участвует в операции в Чаде.

"Только так можно побороть терроризм - к сожалению, необходимо прибегать к военному присутствию", - заметила французский политик.

Она добавила, что "безусловно, террористическая опасность представляет собой угрозу постоянную - буквально вчера произошли достаточно серьезные события у нас".

"Очень жаль, что российские депутаты не смогли встретиться с французскими депутатами и депутатами ЕС, ведь именно встречаясь, мы можем поразмыслить, как действовать вместе, как дать отпор террористической угрозе", - продолжила М.Ле Пен.

Кандидат в президенты Франции убеждена, что террористическая угроза имеет не только военный аспект. "Мы также говорили об этом с председателем Госдумы, что нужно бороться также с теми, кто организует торговлю людьми, потому что этот также финансирует международный терроризм", - сказал М.Ле Пен.