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Дальнее зарубежье 24.03.2017 17:20

Путина ждут в Китае в мае и сентябре - представитель ЦК КПК

В Китае ждут визита президента России Владимира Путина в мае этого года, заявил глава международного отдела ЦК Компартии Китая Сун Тао.

"В мае президент Путин приедет в Китай для участия в саммите, посвященном поясу Шелкового пути, а в сентябре будет участвовать в регулярной встрече глав стран БРИКС", - заявил он на встрече с премьер- министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Ожидается целый ряд встреч между главами двух государств", - добавил Сун Тао.

По его словам, Д.Медведев также планирует совершить официальный визит в Китай.

Представитель ЦК КПК также поздравил Д.Медведева с переизбранием на пост председателя "Единой России" и передал ему слова приветствия от председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Госсовета Китая Ли Кэцяна.

Сун Тао напомнил слова председателя КНР о том, что китайско-российские отношения "являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, а также лучшими двусторонними отношениями среди держав".

По его словам, как бы ни изменялась международная обстановка, "Китай будет твердо отстаивать отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Россией".

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ВИЗИТЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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