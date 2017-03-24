Кредит Турции на покупку С-400 пока не одобрен - Кожин

Кредит Турции на поставку зенитных ракетных систем С-400 пока не одобрен, заявил помощник президента РФ Владимир Кожин.

Соответствующий вопрос журналисты задали В.Кожину в пятницу.

"Нет", - ответил В.Кожин.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.