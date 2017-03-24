Задержанному в Антверпене водителю из Франции предъявлено обвинение в попытке террористического убийства

Водителю, въехавшему накануне на большой скорости на пешеходную зону в центре бельгийского портового города Антверпен и подвергшему опасности жизни многих людей, в пятницу предъявлено обвинение в "попытке убийства террористического характера", сообщила федеральная прокуратура Бельгии.

Кроме того, в обвинение входят попытка нанесения увечий и нарушение законодательства об обладании оружием. Задержанный находится в предварительном заключении. Прокуратура не предоставила других подробностей.

Как сообщалось, француз тунисского происхождения Мохамед Р., 1977 года рождения, был задержан при попытке, как предполагается, совершить теракт. В его автомобиле было найдено оружие. Когда водителя задержали, оказалось, что он находится в состоянии опьянения и под воздействием наркотиков. Согласно ряду источников, он хронический наркоман.

В ходе этого происшествия никто не пострадал.