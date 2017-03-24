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Макроэкономика 24.03.2017 17:43

Для поддержания инфляции на целевом уровне потребуется умеренно жесткая денежно-кредитная политика в течение 2-3 лет - Набиуллина

Для поддержания инфляции на целевом уровне может потребоваться умеренно жесткая денежно-кредитная политика в течение 2-3 лет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы хотим не просто добиться разового снижения темпов роста цен до 4%, важно закрепить инфляцию вблизи этого уровня в дальнейшем. И не зря мы называем такую ситуацию ценовой стабильностью, то есть сохранением низкой и стабильной инфляции. Для поддержания инфляции вблизи целевого уровня может потребоваться сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики на горизонте 2-3 лет", - сказала Э.Набиуллина.

Она отметила, что это необходимо, учитывая высокую чувствительность инфляции к разовым факторам, а также инерцию и повышенный уровень инфляционных ожиданий. Но по мере стабилизации инфляции вблизи целевого уровня цены будут в меньшей степени реагировать на те или иные краткосрочные факторы и в этих условиях сохранение инфляции вблизи 4%уже не будет требовать дополнительной жесткости денежно-кредитной политики.

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Тэги: РОССИЯ, ЦБ, ИНФЛЯЦИЯ, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]