Отток капитала из РФ не превысит $13 млрд в 2017г - Набиуллина

Отток капитала из РФ в 2017 году не превысит $13 млрд, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Отток капитала сохранится на низком уровне и не превысит $13 млрд. Этому будет способствовать снижение чистого выплат компаний по внешнему долгу", - сказала она.

По оценке ЦБ, в 2017 году российские банки смогут полностью погасить задолженность по операциям валютного рефинансирования, что наряду с покупками валюты Минфина обеспечит прирост валютных резервов на $23 млрд в этом году.