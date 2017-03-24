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СНГ 24.03.2017 17:58

Отток капитала из РФ не превысит $13 млрд в 2017г - Набиуллина

Отток капитала из РФ в 2017 году не превысит $13 млрд, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Отток капитала сохранится на низком уровне и не превысит $13 млрд. Этому будет способствовать снижение чистого выплат компаний по внешнему долгу", - сказала она.

По оценке ЦБ, в 2017 году российские банки смогут полностью погасить задолженность по операциям валютного рефинансирования, что наряду с покупками валюты Минфина обеспечит прирост валютных резервов на $23 млрд в этом году.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАПИТАЛ, ОТТОК, ЦЕНТРОБАНК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]