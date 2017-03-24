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Дальнее зарубежье 24.03.2017 18:12

Иностранные войска не должны находиться в Сирии без разрешения Дамаска - Джаафари

Войска иностранных государств не имеют права находиться на территории Сирии без разрешения Дамаска, заявил в пятницу глава делегации Дамаска на межсирийских переговорах в Женеве Башар Джаафари.

"Любое военное присутствие на наших территориях без разрешения правительства Сирии является нелегальным", - заявил он, отвечая на вопрос о правомерности освобождения города Ракки турецкими войсками.

Накануне в Женеве начался пятый раунд переговоров по межсирийскому урегулированию.

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Тэги: СИРИЯ, ВОЙСКА, ИНОСТРАНЦЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]