Иностранные войска не должны находиться в Сирии без разрешения Дамаска - Джаафари

Войска иностранных государств не имеют права находиться на территории Сирии без разрешения Дамаска, заявил в пятницу глава делегации Дамаска на межсирийских переговорах в Женеве Башар Джаафари.

"Любое военное присутствие на наших территориях без разрешения правительства Сирии является нелегальным", - заявил он, отвечая на вопрос о правомерности освобождения города Ракки турецкими войсками.

Накануне в Женеве начался пятый раунд переговоров по межсирийскому урегулированию.