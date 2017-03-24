Разбившийся в январе под Бишкеком турецкий грузовой самолет "Боинг-747", не успел зайти на второй круг, следует из предварительного отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета.
Как отмечается в документе, в 01:17 командир самолета информировал об отсутствии визуального контакта с полосой и дал команду об уходе на второй круг.
"Включение режима ухода на второй круг привело к увеличению режима работы двигателей, созданию вертикальной перегрузки около 1.4G и прекращению снижения самолета. Через 3,5 секунды после нажатия кнопки ухода на второй круг произошло столкновение с незначительно повышающимся рельефом местности и препятствиями", - говорится в документе.
В момент столкновения путевая скорость самолета составляла 165 узлов, максимальная зафиксированная вертикальная перегрузка - 6G.
"Первое касание земли произошло на удалении примерно 930 метров от выходного торца взлетно-посадочной полосы 26. В результате столкновения с землей и препятствиями самолет полностью разрушился, значительная часть конструкции воздушного судна была уничтожена возникшим наземным пожаром", - говорится в документе.
Грузовой "Боинг-747-400", принадлежавший турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок Дачи СУ. Погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа (граждане Турции), большинство жертв катастрофы находились на земле.
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