Свыше 10 мигрантов утонули, четверо пропали без вести у берегов Турции

По меньшей мере 11 нелегальных иммигрантов погибли в Эгейском море у западного побережья Турции, передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

В ходе спасательной операции из воды удалось извлечь живыми семерых человек. Однако четверо в настоящий момент числятся пропавшими без вести.

По данным АП, инцидент произошел в районе турецкого курорта Кушадасы. Трагедия произошла из-за того, что судно, на котором перебирались беженцы, опрокинулось в открытом море.