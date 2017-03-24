Медведев и Рухани обсудят формирование преференциального торгового режима между ЕАЭС и Ираном - пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Ирана Хасан Рухани на встрече 27 марта в Москве обменяются мнениями по вопросам о преференциальном торговом режиме между Евразийским экономическим союзом и Ираном, сообщает пресс-служба правительства России в пятницу.
"Будет продолжен обмен мнениями по вопросам формирования преференциального торгового режима между Евразийским экономическим союзом и Ираном", - говорится в сообщении.
Кроме того, Д.Медведев и Х.Рухани "рассмотрят текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, энергетике, промышленности и сельском хозяйстве, обсудят ход реализации крупных совместных проектов в различных областях".
Президент Ирана посетит Россию 27-28 марта с официальным визитом по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
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