Болгарские националисты блокировали КПП на границе с Турцией перед парламентскими выборами в Болгарии

Три болгарских КПП на границе с Турцией блокировали с пятницы болгарские националисты, протестующие против приезда в Болгарию турок с болгарскими паспортами в преддверие парламентских выборов, проведение которых намечено на воскресенье.

По данным болгарской прессы, которая приводит свидетельства участников акции, блокада продолжится до окончания выборов, поскольку устроители протеста опасаются так называемого "выборного туризма".

По их словам, через эти три КПП пропускают автомобили, но не автобусы.

Болгарская пресса информирует, что этот протест законен, он проходит в присутствии подразделений полиции.