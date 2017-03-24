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Дальнее зарубежье 24.03.2017 20:00

В Швейцарии расследуют дело о шпионаже, связанном с местной турецкой общиной

Швейцарский генеральный прокурор подтвердил факт расследования возможных случаев шпионажа, к которому могли иметь отношение представители местной турецкой общины, сообщил в пятницу швейцарский портал Swissinfo.

О деталях расследования не сообщается.

Однако местные СМИ сообщили, что вероятные случаи шпионажа связаны с турецким референдумом, который должен пройти 16 апреля, и по итогам которого полномочия президента Турции могут быть значительно расширены.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ТУРЦИЯ, ШПИОНАЖ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]