В Швейцарии расследуют дело о шпионаже, связанном с местной турецкой общиной

Швейцарский генеральный прокурор подтвердил факт расследования возможных случаев шпионажа, к которому могли иметь отношение представители местной турецкой общины, сообщил в пятницу швейцарский портал Swissinfo.

О деталях расследования не сообщается.

Однако местные СМИ сообщили, что вероятные случаи шпионажа связаны с турецким референдумом, который должен пройти 16 апреля, и по итогам которого полномочия президента Турции могут быть значительно расширены.