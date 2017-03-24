Глава МИД Армении обсудил с американским посредником процесс мирного урегулирования в Карабахе

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян встретился в пятницу с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Ричардом Хогландом, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

На встрече стороны обсудили предпринимаемые действия по обеспечению соответствующих условий для продвижения мирного процесса урегулирования карабахской проблемы, отмечается в сообщении.