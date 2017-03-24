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Карабахский конфликт 24.03.2017 19:50

Глава МИД Армении обсудил с американским посредником процесс мирного урегулирования в Карабахе

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян встретился в пятницу с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Ричардом Хогландом, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

На встрече стороны обсудили предпринимаемые действия по обеспечению соответствующих условий для продвижения мирного процесса урегулирования карабахской проблемы, отмечается в сообщении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]