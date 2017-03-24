Бразилия вводит особый режим проверки предприятий в связи с мясным скандалом

Бразилия вводит особый режим проверки мясных предприятий в связи со скандалом вокруг качества мяса.

Как сообщается в пресс-релизе посольства Бразилии в Москве со ссылкой на президента страны Мишела Темера, после встречи с министрами по обсуждению вопросов, связанных с безопасностью мяса, было принято решение ускорить процесс проверки 21 предприятия, в отношении которых ведется расследование. "А в отношении всех предприятий в целом вводится особый режим проверки, который теперь будет осуществляться по специальному заданию министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения (МАРА)", - говорится в пресс-релизе.

При этом в документе напоминается, что поставки продукции с трех из 21 "подследственного" предприятия запрещены. Всего же федеральной инспекции подлежат 4 837 предприятий.

В пресс-релизе также сообщается, что из 11 тыс. сотрудников в расследовании, связанном с качеством мяса, фигурируют лишь 33. Из 21 предприятия лишь 6 экспортировали свою продукцию за последние 60 дней.

На встрече также было принято решение "повторно сообщить ветеринарным властям иностранных государств, что все предприятия остаются открытыми для инспекций стран-импортеров и сопровождения специалистами национальной системы контроля". Решено также "усилить сотрудничество между МАРА и федеральной полицией для выявления возможных отклонений в системе защиты растений и животных".

Согласно пресс-релизу, в 2016 году из Бразилии за рубеж были отправлены 852 тыс. партий продукции животного происхождения. Было получено 184 международных уведомления о нарушениях микробиологических, физико-химических показателей и других несоответствиях в продукции, экспортированной в 15 стран. В том числе 102 уведомления касались нарушений микробиологических показателей, 33 - физико-химических, 49 - других показателей. Наибольшее количество уведомлений было из России: 75 - по микробиологическим показателям, 25 - по физико-химическим, 16 - по другим.

Как сообщалось, в пятницу атташе по сельскому хозяйству посольства Бразилии в РФ Антонио Алберто Раша Оливьера представил Россельхознадзору официальные данные о проводимых в Бразилии мероприятиях по усилению контроля качества мяса.

Скандал возник в связи с тем, что, как сообщали зарубежные СМИ, крупнейшие бразильские производители, в частности BRF и JBS, оказались в центре скандала из-за продажи несвежей продукции.

В рамках расследования арестованы более 30 человек, полиция провела обыски более десятка мясоперерабатывающих предприятий.

Бразилия экспортирует мясо в более чем 150 стран мира. В 2016 году выручка от продажи мяса кур за рубеж составила $5,9 млрд, говядины - $4,3 млрд.

По данным ассоциации бразильских экспортеров мяса ABIEC, треть поставок из Бразилии за рубеж в прошлом году предназначалась для материкового Китая и Гонконга. В число крупнейших импортеров бразильского мяса также входят Россия, Саудовская Аравия и Япония.

По оценкам экспертов Capital Economics, Бразилия в текущем году из-за мясного скандала может потерять около $3,5 млрд экспортных доходов, или около 0,2% ВВП.