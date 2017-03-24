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ТЭК 24.03.2017 20:36

Цены на нефть завершают неделю снижением, Brent торгуется на уровне $50,64 за баррель

Цены на нефть слабо поднимаются на торгах в пятницу, однако завершают в минусе уже третью неделю в этом месяце: трейдеры продолжают взвешивать сигналы о сокращении производства нефтедобывающими государствами и данные, указывающие на возможность дальнейшего роста добычи нефти в США, пишет MarketWatch.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 в пятницу выросла на $0,08 (0,16%) до $50,64 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,13 (0,27%) - до $47,83 за баррель.

Некоторую поддержку рынку в пятницу оказали данные СМИ об уменьшении поставок саудовской нефти в США. По данным MarketWatch, ссылающейся на источники в саудовской госкомпании Saudi Aramco, страна сократила поставки нефти в США в марте примерно на 300 тыс. баррелей в сутки, и ожидается, что показатель останется примерно на этом уровне в ближайшие месяцы.

Внимание трейдеров направлено на встречу представителей ряда нефтедобывающих стран в Кувейте, запланированную на предстоящие выходные. Представители Кувейта, Алжира, Венесуэлы, а также России и Омана, встретятся для обсуждения результатов выполнения соглашения о сокращении добычи нефти.

"Исходы встречи нефтедобывающих стран определит динамику цен на нефть на следующей неделе", - отмечает аналитик Think Markets Наим Аслам.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]