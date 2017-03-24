Цены на нефть завершают неделю снижением, Brent торгуется на уровне $50,64 за баррель

Цены на нефть слабо поднимаются на торгах в пятницу, однако завершают в минусе уже третью неделю в этом месяце: трейдеры продолжают взвешивать сигналы о сокращении производства нефтедобывающими государствами и данные, указывающие на возможность дальнейшего роста добычи нефти в США, пишет MarketWatch.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 в пятницу выросла на $0,08 (0,16%) до $50,64 за баррель.
Майские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,13 (0,27%) - до $47,83 за баррель.
Некоторую поддержку рынку в пятницу оказали данные СМИ об уменьшении поставок саудовской нефти в США. По данным MarketWatch, ссылающейся на источники в саудовской госкомпании Saudi Aramco, страна сократила поставки нефти в США в марте примерно на 300 тыс. баррелей в сутки, и ожидается, что показатель останется примерно на этом уровне в ближайшие месяцы.
Внимание трейдеров направлено на встречу представителей ряда нефтедобывающих стран в Кувейте, запланированную на предстоящие выходные. Представители Кувейта, Алжира, Венесуэлы, а также России и Омана, встретятся для обсуждения результатов выполнения соглашения о сокращении добычи нефти.
"Исходы встречи нефтедобывающих стран определит динамику цен на нефть на следующей неделе", - отмечает аналитик Think Markets Наим Аслам.
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