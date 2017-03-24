Пожар на арсенале Балаклеи полностью потушен - замминистра обороны Украины

Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский сообщил о полной ликвидации возгорания на артиллерийских складах Минобороны возле г.Балаклея Харьковской области.

"Пожар прекращен на арсенале полностью... Сейчас происходит ликвидация последствий пожара", - сказал он на брифинге в Балаклее в пятницу.

По его словам, на данный момент говорить о сумме нанесенного ущерба рано, поскольку происходит оценка последствий чрезвычайной ситуации.

"Дальше будет проведено разминирование... Основная масса боеприпасов разорвавшихся осталась на территории (арсенала - ИФ). На сегодняшний день - это в течение месяца-двух - будет продолжаться только разминирование этой территории", - отметил И.Павловский.

Он добавил, что одновременно с процессом разминирования воинская часть на этой территории будет продолжать свою работу.

В свою очередь первый заместитель главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) Олег Мельчуцкий отметил, что продолжается тушение пожаров на территории самой Балаклеи.

"Следующая задача, которую выполняют спасатели пожарно-спасательных подразделений - это тушение пожаров на территории города Балаклеи, а также подвоз воды для обеспечения бесперебойной работы пожарных подразделений Минобороны, которые задействованы в тушении пожара", - отметил замглавы ГСЧС.

Как сообщалось, в ночь на 23 марта начались взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от г.Балаклея Харьковской области.

К настоящему времени известно об одной погибшей и одной пострадавшей жительницах.