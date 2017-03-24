Около 100 мирных жителей погибают каждый месяц из-за конфликта в Йемене - ООН

Число мирных жителей, которые становятся жертвами боевых действий в Йемене, достигает в среднем 100 человек в месяц, говорится в распространенном в пятницу докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека,

Согласно оценкам ООН, в ходе конфликта, продолжающегося около трех лет, погибли в общей сложности более 4,7 тыс. гражданских лиц. Более 8 тыс. человек получили ранения.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху часть армии противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.