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Дальнее зарубежье 24.03.2017 21:11

Около 100 мирных жителей погибают каждый месяц из-за конфликта в Йемене - ООН

Число мирных жителей, которые становятся жертвами боевых действий в Йемене, достигает в среднем 100 человек в месяц, говорится в распространенном в пятницу докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека,

Согласно оценкам ООН, в ходе конфликта, продолжающегося около трех лет, погибли в общей сложности более 4,7 тыс. гражданских лиц. Более 8 тыс. человек получили ранения.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху часть армии противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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Тэги: ООН, ЙЕМЕН, ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]