Тиллерсон в конце марта встретится в Анкаре с Эрдоганом, а затем посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе - госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в конце марта намерен посетить столицу Турции и штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, сообщил и.о. официального представителя американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер.

"Государственный секретарь США Р.Тиллерсон 30 марта отправится в Анкару, чтобы встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими высокопоставленными представителями правительства страны, продолжая сотрудничество США на высшем уровне с нашим союзником по НАТО", - говорится в сообщении М.Тонера, распространенном в пятницу.

Представитель госдепартамента отметил, что Р.Тиллерсон в ходе этих встреч "подтвердит важную роль Турции в обеспечении региональной стабильности и обсудит дальнейшие шаги в рамках кампании по борьбе с ИГИЛ в Сирии и Ираке".

По информации М.Тонера, 31 марта госсекретарь США посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.