В Риме состоится юбилейный саммит стран ЕС

Встреча глав государств и правительств 27 стран ЕС (без Великобритании), посвященная 60-летию Римского договора о свободном передвижении людей, товаров, услуг и капитала, пройдет в субботу в зале Горациев и Куриациев римского Капитолия, где в 1957 году был подписан документ.

"Мы воспользуемся этой возможностью, чтобы поразмышлять о состоянии Европейского союза и будущем процесса интеграции", - говорится в письме-приглашении европейским лидерам, подписанном председателем Европейского Совета Дональдом Туском, премьер-министром Италии Паоло Джентилони и главой правительства председательствующей в Совете ЕС Мальты Джозефом Мускатом.

Во всех документах учреждений Евросоюза к этой встрече в верхах, впрочем, говорится о "Римских договорах" во множественном числе, так как 25 мая 1957 года участники той исторической встречи - Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция и ФРГ подписали еще один договор, заложивший основу функционирования Европейского сообщества по атомной энергии.

Юбилейные торжества начнутся утром, сказано в письме, и будут включать заседание с участием глав государств и правительств стран ЕС, председателей Европейского парламента, Европейского Совета и Европейской комиссии и представителей институтов ЕС.

"Это событие будет, прежде всего, возможностью ознаменовать торжеством нашу общую историю и подвести итог шестидесяти лет интеграции. Все знают, что тот исторический момент, который мы переживаем, требует более углубленных и более конкретных размышлений над вызовами, на которые союз должен ответить в краткосрочной и среднесрочной перспективах в областях внутренней и внешней безопасности (при особом внимании к миграции), экономического роста и занятости, а также социального развития", - написали Д.Туск, П.Джентилони и Дж.Мускат.

"По итогу церемонии, - сообщается в письме, - мы намереваемся принять политическую декларацию, в которой подтвердим действенность проекта европейской интеграции и изложим общее видение на ближайшие годы".

Как отмечается в материалах к Римскому саммиту, распространенных пресс-службой Европейского Совета, в этой декларации руководители 27 государств-членов и институтов ЕС дадут оценку достижениям союза за прошедшие 60 лет, а также возьмут на себя обязательства по "Римской повестке дня", обязуясь работать на благо безопасной и защищенной Европы, процветающей и надежной Европы, социальной Европы и более сильной Европы на мировой арене.

Подготовка Римской декларации прошла в начале текущего года несколько этапов, важнейшими среди которых стали два неформальных саммита 27 государств-членов на Мальте 3 февраля и в Брюсселе 10 марта.

Перед встречей на Мальте Д.Туск с целью подготовить дискуссию о будущем ЕС направил письмо 27 лидерам стран Евросоюза, в котором предупредил о риске попасть в зависимость от США, России и Китая.

"Должно быть кристально ясно, что распад Европейского союза приведет не к восстановлению некоего мифического полного суверенитета его государств-членов, а к их реальной и фактической зависимости от великих сверхдержав: США, России и Китая", - заявил Д.Туск.

По его словам, "мы никогда не должны, ни при каких обстоятельствах, забывать о наиболее важных причинах, по которым 60 лет назад мы решили объединить Европу".

Он призвал на юбилейном мартовском саммите ЕС в Риме "решительно подтвердить две основных, но забытых истины: во-первых, мы объединились для того, чтобы избежать еще одной исторической катастрофы, а во-вторых, времена европейского единства были лучшими временами во всей вековой европейской истории".

По мнению Д.Туска, стоящие перед Европейским союзом проблемы более опасны, чем когда-либо прежде с момента подписания Римского договора. Одну из угроз он видит в новой геополитической ситуации в мире и вокруг Европы: все более напористый Китай, особенно на море; "агрессивная политика России по отношению к Украине и ее соседям"; войны, террор и анархия на Ближнем Востоке и в Африке, где радикальный ислам играет главную роль, а также "тревожные заявления новой американской администрации".

Глава Евросовета считает необходимым обновить в Риме "декларацию веры". "В современном мире государств-континентов с сотнями миллионов жителей европейские страны, взятые по отдельности, имеют небольшой вес. Но ЕС обладает демографическим и экономическим потенциалом, который делает его равным партнером крупнейших держав. По этой причине наиболее важный сигнал, который должен поступить из Рима, - о готовности 27-и сохранять единство", - подчеркнул Д.Туск.

"Объективно говоря, нет никаких причин, почему Европа и ее лидеры должны потворствовать внешним силам и их правителям. Я знаю, что в политике нельзя злоупотреблять аргументом достоинства, так как это часто приводит к конфликтам и негативным эмоциям. Но сегодня мы должны очень четко отстаивать наше достоинство, достоинство объединенной Европы, независимо от того, говорим ли мы с Россией, Китаем, США или Турцией", - полагает председатель Европейского Совета.

После брюссельского неформального саммита 10 марта, где состоялась дискуссия по главным элементам Римской декларации, Д.Туск заявил, что из этих дебатов стало ясно: "единство 27-и будет нашим самым ценным достоянием". По его мнению, при обсуждении различных сценариев для Европы "главная цель должна состоять в укреплении взаимного доверия и единства среди 27".

После принятия Римской декларации европейские лидеры и главы институтов ЕС примут участие в обеде, который даст президент Италии Серджо Маттарелла в Квиринальском дворце.