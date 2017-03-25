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СНГ 25.03.2017 11:02

Россия и Китай вновь предложили Совбезу ООН проект резолюции о противодействии использованию химоружия террористами в Сирии и Ираке

Россия и Китай повторно внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции по противодействию вызовам, связанным и использованием химоружия террористами и негосударственными субъектами в Сирии и Ираке, сообщил журналистам заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.

"Чтобы объединить Совет для совместной работы по противостоянию вызовам использования химического оружия террористами и негосударственными субъектами, мы распространили повторно тот же проект резолюции вместе в КНР, который мы распространили ровно год назад, соответствующим образом его актуализировав", - сказал он журналистам, добавив, что "это техническая актуализация".

В.Сафронков отметил, что проект документа был внесен в пятницу в ходе закрытых консультаций СБ ООН по ситуации в иракском Мосуле, инициированных Россией.

"Мы предлагаем задействовать Совместный механизм расследования (Совместный механизм миссии Организации по запрещению химического оружия и ООН по расследованию случаев применения химических веществ, СМР - ИФ), тем более последняя резолюция, которая его продлила, она позволяет СМР работать на более широком географическом пространстве", - сказал зампостпреда.

Он назвал "деградирующей" ситуацию, связанную с использованием химического оружия террористами на Ближнем Востоке.

"Такая информация подтверждается многими западными авторитетными спецслужбами. Однако политическая установка в западных столицах, что химоружие использовалось якобы только режимом в Дамаске, оно не позволяет сосредоточиться на реальных вызовах, когда террористы приобретают все возможности для налаживания производства и последующего использования химического оружия", - заявил российский дипломат.

По словам зампостпреда, Москва предупредила западных партнеров неприемлемости интерпретации данной инициативы как противоречащей позиции правительства Ирака, с которым поддерживается "прямой диалог в Багдаде, в Москве и в Нью-Йорке".

"Мы иракским друзьям постоянно объясняем, и они это понимают, что это не направлено против (их - ИФ) интересов. Это направлено на то, чтобы помочь иракскому правительству эффективно одолеть этот вызов", - сообщил он, отметив, что "реакция на это западных партнеров была в целом сбалансированная".

"Надо переходить к серьезной работе, построенной на профессиональных фактах. Профессионалы доказывают, что химтерроризм на пространстве Ближнего Востока - это реальная угроза", - подчеркнул В.Сафронков.

14 апреля 2016 года Россия и Китай внесли проект резолюции о запрете на применение химического оружия на территории Сирии, который некоторые члены Совета Безопасности не поддержали. Проектом документа были предусмотрены конкретные меры по ликвидации угрозы широкого применения химического оружия. В частности, предлагалось граничащим с Сирией странам докладывать в Совбез обо всех выявленных фактах и действиях "негосударственных субъектов с химоружием и средствами его доставки".

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Тэги: ООН, РОССИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ХИМОРУЖИЕ


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