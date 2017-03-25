Экс-советник Трампа заявляет о готовности дать показания в конгрессе

Бывший советник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж готов добровольно дать показания в комитете по разведке палаты представителей конгресса США, который расследует предполагаемое российское вмешательство в выборы в США.

"Да, я добровольно вызвался (дать показания - ИФ). Правда, я пока не был официально приглашен", - сказал он "Интерфаксу" в пятницу.

В свою очередь американский телеканал Си-Эн-Эн сообщил, что показания также согласился дать еще один экс-советник Д.Трампа - Роджер Стоун.

Ранее в пятницу стало известно, что бывший советник Д.Трампа Пол Манафорт добровольно решил дать показания комитету по разведке палаты представителей. Об этом сообщил глава комитета Девин Нуньес.

И П.Манафорта, и К.Пейджа ряд американских СМИ называют членами команды Д.Трампа, которые имею связи с Россией. В частности, по данным СМИ, П.Манафорт ранее работал в интересах российского миллиардера Олега Дерипаски, а К.Пейдж якобы был связан с главой Роснефти Игорем Сечиным.

Оба бывших советника отвергают обвинения в продвижении политических интересов России в ходе предвыборной кампании в США.