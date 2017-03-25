Грузия может оказаться на грани демографической катастрофы - исследование

Согласно исследованию НПО "Институт развития свободы информации" (IDFI), если демографическая ситуация в Грузии не улучшится, то прогноз фонда ООН в области народонаселения, по которому численность населения страны к 2050 году приблизится к показателю 2 млн 985 тыс. человек, может стать реальностью.
"Исходя из данных всеобщей переписи населения 2002 года, количество граждан, проживающих в стране, по показателям переписи 2014 года сократилось на 15% - с 4 371 535 человек до 3 713 804 человек", - говорится в исследовании IDFI, выдержки из которого публикуют грузинские СМИ.
При этом отмечается: несмотря на то, что в последние годы в Грузии не наблюдается негативных тенденций в сфере уровня рождаемости, эксперты прогнозируют значительное ухудшение демографической ситуации в стране.
По оценке специалистов, это обусловлено тем, что в 2017-2018 годы в брачный и репродуктивный возраст войдут люди, рожденные в 90-е годы, когда рождаемость в Грузии была очень низкой.
С целью улучшения ситуации авторы исследования рекомендуют правительству Грузии разработать целевые государственные программы и планы действий по решению демографических проблем.
В частности, указывается на необходимость задействования эффективной государственной политики с целью поддержки многодетных семей, поскольку, согласно данным исследования по благосостоянию детей и их семей, проведенного Детским фондом ООН в Грузии, вместе с количеством детей, в семьях значительно ухудшается показатель уровня бедности.
IDFI предлагает использовать лучшие стратегии из практики европейских государств, и на их основе разработать комплексный план мероприятий для Грузии.
В связи с этим в исследовании отмечается важность принятого правительством Грузии 31 марта 2014 года постановления по задействованию специальной программы по улучшению демографической ситуации. Однако после анализа действующих в странах Евросоюза соответствующих программ специалисты пришли к мнению, что существующая в Грузии практика по поддержке рождаемости и помощи многодетным семьям требует значительного улучшения.
IDFI - неправительственная организация, основанная в Грузии в 2009 году, миссия которой заключается в содействии открытости и прозрачности правительства, ускорении реформ, поддержки развития демократических ценностей посредством обеспечения доступа к общественной информации.
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