Белорусский оппозиционер Некляев задержан при въезде в Белоруссию из Польши

Оппозиционный лидер, экс-кандидат в президенты Белоруссии Владимир Некляев задержан правоохранительными органами по возвращении в республику из Польши, сообщил создатель и гендиректор частного агентства БелаПАН Алесь Липай.
"Во втором часу ночи задержан белорусский поэт, кандидат в президенты на выборах 2010 года В.Некляев. Милиция сняла господина Некляева в Бресте с поезда, которым он возвращался на родину из Варшавы, где принимал участие в дискуссии по ситуации в Беларуси", - сообщил А.Липай в Facebook.
24 марта суд Ленинского района Минска должен был рассмотреть административное дело В.Некляева по факту его участия в несанкционированном "Марше нетунеядцев" 17 февраля.
В субботу оппозиция намерена провести в Минске уличную акцию "День воли", посвященную 99-й годовщине со дня основания Белорусской Народной Республики. В оппозиции считают этот день национальным праздником. Традиционно в этот день проходят массовые акции.
Мингорисполком разрешил заявителям уличной акции 25 марта свой формат проведения Дня Воли (провести ее в парке Дружбы Народов недалеко от площади Бангалор), однако они с этим не согласились и отозвали заявку на проведение мероприятия.
Ранее заявления об отказе организовывать акцию написали другие заявители.
Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец в эфире белорусского телевидения вечером в пятницу заявил, что, так как все заявители акции 25 марта отказались от ее проведения, "любые мероприятия в городе Минске, которые могут произойти, будут признаны незаконными".
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