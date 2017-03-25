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СНГ 25.03.2017 12:14

Белорусский оппозиционер Некляев задержан при въезде в Белоруссию из Польши

Оппозиционный лидер, экс-кандидат в президенты Белоруссии Владимир Некляев задержан правоохранительными органами по возвращении в республику из Польши, сообщил создатель и гендиректор частного агентства БелаПАН Алесь Липай.

"Во втором часу ночи задержан белорусский поэт, кандидат в президенты на выборах 2010 года В.Некляев. Милиция сняла господина Некляева в Бресте с поезда, которым он возвращался на родину из Варшавы, где принимал участие в дискуссии по ситуации в Беларуси", - сообщил А.Липай в Facebook.

24 марта суд Ленинского района Минска должен был рассмотреть административное дело В.Некляева по факту его участия в несанкционированном "Марше нетунеядцев" 17 февраля.

В субботу оппозиция намерена провести в Минске уличную акцию "День воли", посвященную 99-й годовщине со дня основания Белорусской Народной Республики. В оппозиции считают этот день национальным праздником. Традиционно в этот день проходят массовые акции.

Мингорисполком разрешил заявителям уличной акции 25 марта свой формат проведения Дня Воли (провести ее в парке Дружбы Народов недалеко от площади Бангалор), однако они с этим не согласились и отозвали заявку на проведение мероприятия.

Ранее заявления об отказе организовывать акцию написали другие заявители.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец в эфире белорусского телевидения вечером в пятницу заявил, что, так как все заявители акции 25 марта отказались от ее проведения, "любые мероприятия в городе Минске, которые могут произойти, будут признаны незаконными".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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