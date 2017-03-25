Израиль не выполнил резолюцию о запрете поселений, считают в ООН

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов заявил, что власти Израиля не выполнили требования, зафиксированные в резолюции СБ ООН по поселениям, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"ООН считает любую поселенческую деятельность со стороны Израиля незаконной, которая противоречит нормам международного права и мешает установлению мира", - приводит АП слова Н.Младенова.

Спецкоординатор в ходе заседания СБ ООН также отметил, что своими действиями Израиль показывает "очевидные намерения продолжить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях".

Резолюция, содержащая требования к Израилю о прекращении расширения поселений на палестинских территориях, была принята ООН 23 декабря 2016 года.