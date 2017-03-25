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Дальнее зарубежье 25.03.2017 14:40

Евросоюз совершил ряд ошибок в сфере управления интеграционным объединением, считает Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью итальянскому телевидению заявила, что на пути дальнейшего развития Евросоюза существует ряд недостатков, которые необходимо преодолеть.

Главными проблемами на пути развития ЕС являются миграционный кризис, а также сложности функционирования банковской сферы и единой валюты евро, отметила канцлер в эфире итальянского телеканала РАИ,.

"Европа должна найти совместное решение, направленное на решение миграционной проблемы", - подчеркнула она.

А.Меркель также отметила, что лидеры стран-членов ЕС должны обратить внимание также на проблемы внешних границ и отношения с соседними странами.

По словам германского канцлера, ряд проблем в экономической сфере ЕС пытается решить "посредством банковского союза и механизмов стабилизации".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЕС, ИНТЕГРАЦИЯ, МЕРКЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]