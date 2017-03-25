Евросоюз совершил ряд ошибок в сфере управления интеграционным объединением, считает Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью итальянскому телевидению заявила, что на пути дальнейшего развития Евросоюза существует ряд недостатков, которые необходимо преодолеть.

Главными проблемами на пути развития ЕС являются миграционный кризис, а также сложности функционирования банковской сферы и единой валюты евро, отметила канцлер в эфире итальянского телеканала РАИ,.

"Европа должна найти совместное решение, направленное на решение миграционной проблемы", - подчеркнула она.

А.Меркель также отметила, что лидеры стран-членов ЕС должны обратить внимание также на проблемы внешних границ и отношения с соседними странами.

По словам германского канцлера, ряд проблем в экономической сфере ЕС пытается решить "посредством банковского союза и механизмов стабилизации".