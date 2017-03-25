В Киргизии задержан политик, организовывавший митинги за национализацию месторождения золота

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в субботу задержали экс-депутата парламента республики Садыра Жапарова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статьям "захват заложников", "применение насилия в отношении представителя власти" и "угроза убийством", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.

В ГКНБ не уточнили, где был задержан экс-парламентарий, но его сторонники заявили, что это произошло на киргизско-казахской границе. Бывший парламентарий в течение нескольких лет находился за рубежом и возвращался в Киргизию через Казахстан.

По словам представителя пресс-службы ГКНБ, следствием установлено, что 7 октября 2013 года во время митинга в городе Караколе (Иссык-Кульская область) участники акции протеста (за национализацию месторождения золота "Кумтор" - ИФ) насильно посадили в автомашину, припаркованную возле здания администрации Иссык-Кульской области, полномочного представителя правительства Киргизии Эмильбека Каптагаева, тем самым взяв его в заложники.

"По показаниям свидетелей организатором данного митинга и последующих противоправных действий являлся С.Жапаров, который по мобильному телефону давал указания не освобождать Э.Каптагаева, требуя от участников митинга и захвата полпреда правительства действовать по "ранее согласованному плану"", - пояснил собеседник агентства.

"По полученным свидетельским показаниям и документам уголовного дела, основной целью проведения митинга 7 октября 2013 г. в Караколе являлась попытки захвата здания облгосадминистрации и дестабилизации ситуации в Иссык-Кульской области, по имеющимся материалам уголовного дела С.Жапаров также финансировал указанный митинг", - подчеркнул представитель пресс-службы.

Он отметил, что в настоящее время С.Жапаров водворен в следственный изолятор.

Между тем в центре Бишкека в субботу собрались сторонники С. Жапарова, ожидавшие его прибытия в Киргизию.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с места события, в сквере в центре киргизской столицы собралось около 300 сторонников С.Жапарова. После того, как они узнали, что бывший депутат задержан, организаторы митинга стали призывать участников идти к зданию спецслужбы и требовать его освобождения, однако адвокаты С. Жапарова призвали участников митинга проводить мирную акцию и не поддаваться на провокации.

В свою очередь адвокат С. Жапарова Мукар Чолпонбаев заявил "Интерфаксу", что задержание экс-парламентария является незаконным, так как ранее он проходил по делу в качестве свидетеля, а теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.

С.Жапаров избирался в парламент Киргизии в 2007 и в 2010 годах. Осенью 2012 года был осужден за попытку насильственного захвата власти после проведенного в центре Бишкека митинга за национализацию крупнейшего в Центральной Азии золоторудного месторождения "Кумтор". Организованный 3 октября 2012 года С.Жапаровым митинг перерос в столкновения с милицией и был пресечен после того, как участники акции, среди которых были депутаты парламента, пытались насильно попасть в здание парламента.