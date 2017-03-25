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СНГ 25.03.2017 14:19

Порядка 700 голов животных будет уничтожено из-за вспышки АЧС под Иркутском, крупные хозяйства в карантинную зону не попали

На территории под Иркутском, где зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), организованы подворовые обходы населения для определения точного количества подлежащего уничтожению скота, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" в субботу первый заместитель мэра Иркутского района Григорий Пур.

"Сегодня с утра мы начали подворовые подходы, чтобы определить точную цифру, расчетная - около 700 голов скота. В 5-километровую карантинную зону вокруг очага заражения, где подлежит уничтожению все поголовье свиней, попали поселки Хомутово. Куда, Тальянка, Позняково, Западный", - сообщил Г.Пур.

По его словам, в карантинной зоне нет крупных хозяйств - только частные подворья.

В территориальном управлении Россельхознадзора агентству уточнили, что уничтожение животных бескровным способом начнется сразу, как будет окончательно подтвержден диагноз АЧС у погибших свиней.

"В московскую лабораторию направлены биоматериалы, сегодня до конца дня мы получим результат, в соотвествии с которым будет организована работа. Сейчас очаг заражения оцеплен, карантинную зону патрулирует полиция", - сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Каргина.

Она уточнила, что останки погибших животных сожжены, дабы не допустить распространение опасной инфекции.

Ранее сообщалось, что в пятницу 40 голов свиньи погибли в личном подсобном хозяйстве в деревне Куда Хомутовского муниципального образования Иркутского района. По характерным признакам, животные погибли от вирусного заболевания - африканской чумы свиней. На территории Иркутского района введен режим ЧС. У всех погибших животных взяты пробы и направлены на исследование в Москву. В ближайшие часы станут известны точные причины гибели животных.

Африканская чума свиней - вирусная болезнь животных, крайне заразная. Известна с начала ХХ века - первый случай зарегистрирован в 1903 году в Южной Африке. Гибель достигает 100% поголовья. Для человека АЧС опасности не представляет.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, АЧС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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