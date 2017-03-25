Напавший на британский парламент мужчина несколько раз был в Саудовской Аравии

Халид Масуд, уcтроивший нападение близ британского парламента в Лондоне, три раза побывал в Саудовской Аравии, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Как отмечается в заявлении посольства Эр-Рияда в Лондоне, выдержки из которого приводит АП, мужчина преподавал в Саудовской Аравии английский язык.

В частности, Х.Масуд находился на территории этой страны на основании рабочей визы с 2005 по 2006 год, а затем - с 2008 по 2009 год.

При этом в посольстве Эр-Рияда подчеркнули, что, по их данным, у Х.Масуда нет криминального прошлого.

В минувшую среду в столице Британии произошло нападение, которое британская полиция квалифицировала как теракт. Сначала террорист на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем напал с ножом на группу полицейских возле здания парламента.

Жертвами теракта стали четыре человека, несколько десятков получили ранения. В совершении теракта стражи порядка обвинили Х.Мосуда.