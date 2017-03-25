Россия уничтожила все хранившиеся в стране запасы зомана

Россия уничтожила все хранившиеся на ее территории запасы газа зоман, сообщили "Интерфаксу" в Федеральном управлении по безопасному хранению и уничтожению химоружия со ссылкой на начальника управления генерал-полковника Валерия Капашина.

"Сегодня, 25 марта 2017 года, на объекте по хранению и уничтожению химического оружия "Кизнер" Удмуртской Республики в соответствии с графиком уничтожения химического оружия в Российской Федерации была уничтожена последняя капля отравляющего вещества типа зоман", - сообщили в управлени.

Всего на объекте "Кизнер" уничтожено 1 тыс. 395,1 тонн зомана, хранившегося в 521 тыс. 505 боеприпасах.

"Таким образом, на сегодняшний день Россия полностью избавилась от отравляющих веществ кожно-нарывного действия иприт и фосфорорганического зоман", - подчеркнули в Федеральном управлении.

В Федеральном управлении уточнили, что зоман - газ семейства фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Предназначен для уничтожения живой силы противника путем заражения атмосферы паром и полидисперсным аэрозолем, а также для сковывания ее действий вследствие заражения местности и расположенных на ней объектов капельножидким веществом.

Отравление зоманом происходит при любом способе проникновения в организм. Зоман обладает смертельным нервно-паралитическим действием, по степени воздействия на организм относится к 1-му классу опасности - чрезвычайно опасным вредным веществам.

Объект "Кизнер" остается последним в России действующим объектом уничтожения химоружия. Ранее В.Капашин сообщал, что процесс уничтожения химоружия в России должен завершиться не позднее октября текущего года.