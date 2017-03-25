Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 13° 27 Мар 13° 28 Мар 10°

СНГ 25.03.2017 15:59

Россия уничтожила все хранившиеся в стране запасы зомана

Россия уничтожила все хранившиеся на ее территории запасы газа зоман, сообщили "Интерфаксу" в Федеральном управлении по безопасному хранению и уничтожению химоружия со ссылкой на начальника управления генерал-полковника Валерия Капашина.

"Сегодня, 25 марта 2017 года, на объекте по хранению и уничтожению химического оружия "Кизнер" Удмуртской Республики в соответствии с графиком уничтожения химического оружия в Российской Федерации была уничтожена последняя капля отравляющего вещества типа зоман", - сообщили в управлени.

Всего на объекте "Кизнер" уничтожено 1 тыс. 395,1 тонн зомана, хранившегося в 521 тыс. 505 боеприпасах.

"Таким образом, на сегодняшний день Россия полностью избавилась от отравляющих веществ кожно-нарывного действия иприт и фосфорорганического зоман", - подчеркнули в Федеральном управлении.

В Федеральном управлении уточнили, что зоман - газ семейства фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Предназначен для уничтожения живой силы противника путем заражения атмосферы паром и полидисперсным аэрозолем, а также для сковывания ее действий вследствие заражения местности и расположенных на ней объектов капельножидким веществом.

Отравление зоманом происходит при любом способе проникновения в организм. Зоман обладает смертельным нервно-паралитическим действием, по степени воздействия на организм относится к 1-му классу опасности - чрезвычайно опасным вредным веществам.

Объект "Кизнер" остается последним в России действующим объектом уничтожения химоружия. Ранее В.Капашин сообщал, что процесс уничтожения химоружия в России должен завершиться не позднее октября текущего года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ХИМОРУЖИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ


Похожие новости


Керри и Лавров согласовали резолюцию СБ ООН по применению химоружия в Сирии - дипломат Объекты по производству химоружия в Сирии будут вскоре уничтожены - Рябков НАТО изучит предложение Москвы по вопросу уничтожения сирийского химоружия - генсек альянса Главе британского МИД кажется, что Россия не верит в наличие химоружия у сирийских оппозиционеров Асад: угрозы США не повлияли на решение Сирии передать химоружие под контроль, это делается из-за России Глава МИД Бельгии приветствует российское предложение по химоружию в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]