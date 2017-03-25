В регионах Белоруссии прошли акции оппозиции

В областных городах Белоруссии: Гомели, Витебске, Гродно и Бресте прошли акции приуроченные к "Дню воли", передают корреспонденты агентства "Интерфакс-Запад".
Акции в Гродно и Брестеи были санкционированы властями, в других городах - нет. В областных городах акции были немногочислены, порядка 200-500 человек. Акции в областных городах прошли мирно.
Тем временем в Минске начать акцию планируется позднее днем. Сбор участников предполагается возле Академии наук. Как передает корреспондент агентства, в районе Академии наук присутствует очень много сотрудников милиции, стоят кордоны. Проверяются документы у тех, кто хочет пройти. В район Академии наук также стянута спецтехника. По информации ряда очевидцев, проводятся одиночные задержания.
Ранее белорусские оппозиционные структуры заявили о своем желании провести 25 марта одновременно две акции: традиционный праздник оппозиции "День воли" и марш "нетунеядцев".
Мингорисполком разрешил заявителям уличной акции 25 марта свой формат проведения "Дня воли" (провести ее в парке Дружбы Народов недалеко от площади Бангалор), однако они с этим не согласились и отозвали заявку на проведение мероприятия. Ранее заявления об отказе организовывать акцию написали другие заявители. До этого исполком дважды отменял встречу с заявителями и не уведомил их письменно о своем решении в оговоренный законом пятидневный срок до начала акции.
Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец в эфире белорусского телевидения вечером в пятницу заявил, что, так как все организаторы акции "Дня воли" отозвали свои заявки, "любые мероприятия в городе Минске, которые могут произойти, будут признаны незаконными".
В феврале и марте в ряде городов Белоруссии прошли "марши нетунеядцев" против декрета "О предупреждении социального иждивенчества", которым установлена обязанность граждан страны, постоянно проживающих в республике иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (1 базовая величина составляет Br23, или $12 в эквиваленте). Лишь одна акция, 15 марта в Минске, была санкционирована властями.
В минувший вторник президент Александр Лукашенко заявил, что подозревает некую силу, "пятую колонну", в попытке дестабилизировать обстановку в стране и устроить в республике цветную революцию. Он также заявил о готовящихся вооруженных провокациях.
В четверг КГБ Белоруссии заявил о задержании 26 активистов "Белого легиона" и "Молодого фронта". Возбуждено уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст.293 УК РБ).
В субботу утром также стало известно о задержании правоохранительными органами оппозиционного лидера, экс-кандидата в президенты Владимира Некляева. 24 марта суд Ленинского района Минска должен был рассмотреть административное дело В.Некляева по факту его участия в несанкционированном "Марше нетунеядцев" 17 февраля.
Накануне и в день проведения акции правозащитники продолжали сообщать о многочисленных задержаниях людей в разных городах страны.
25 марта белорусская оппозиция намеревалась провести в Минске уличную акцию "День воли", посвященную 99-й годовщине со дня основания Белорусской Народной Республики. В оппозиции считают этот день национальным праздником Независимости Белоруссии. Традиционно в этот день проходят массовые акции.
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