В Бишкеке разогнана акция сторонников экс-депутата Джапрарова

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии пресекли акцию протеста, которую проводили возле здания Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) сторонники задержанного в субботу бывшего депутата киргизского парламента Садыра Джапрарова.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", правоохранительные органы применили спецсредства для разгона толпы, которая по истечении примерно двух часов митинга, начала агрессивно себя вести, бросать пустые пластиковые бутылки из воды в милицию. Участники акции также повалили одного милиционера и пытались затащить его в толпу.

В пресечении акции протеста был задействован спецназ МВД Киргизии, который использовал спецсредства, а также сделал несколько выстрелов в воздух.

Сторонники С.Джапрарова требовали освободить его из-под стражи. В настоящий момент милиция задерживает наиболее активных участников акции протеста. Здание спецслужбы Киргизии оцеплено сотрудниками милиции.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий, задержаны несколько десятков человек.

Ранее в субботу сотрудники ГКНБ Киргизии задержали С.Жапарова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статьям "захват заложников", "применение насилия в отношении представителя власти" и "угроза убийством", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.

В ГКНБ не уточнили, где был задержан экс-парламентарий, но его сторонники заявили, что это произошло на киргизско-казахской границе. Бывший парламентарий в течение нескольких лет находился за рубежом и возвращался в Киргизию через Казахстан.

По словам представителя пресс-службы ГКНБ, следствием установлено, что 7 октября 2013 года во время митинга в городе Караколе (Иссык-Кульская область) участники акции протеста (за национализацию месторождения золота "Кумтор" - ИФ) насильно посадили в автомашину, припаркованную возле здания администрации Иссык-Кульской области, полномочного представителя правительства Киргизии Эмильбека Каптагаева, тем самым взяв его в заложники.

"По показаниям свидетелей организатором данного митинга и последующих противоправных действий являлся С.Жапаров, который по мобильному телефону давал указания не освобождать Э.Каптагаева, требуя от участников митинга и захвата полпреда правительства действовать по "ранее согласованному плану"", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время С.Жапаров водворен в следственный изолятор.

Между тем в центре Бишкека в субботу собрались сторонники С. Жапарова, ожидавшие его прибытия в Киргизию.

С.Жапаров избирался в парламент Киргизии в 2007 и в 2010 годах. Осенью 2012 года был осужден за попытку насильственного захвата власти после проведенного в центре Бишкека митинга за национализацию крупнейшего в Центральной Азии золоторудного месторождения "Кумтор". Организованный 3 октября 2012 года С.Жапаровым митинг перерос в столкновения с милицией.