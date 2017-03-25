Лидеры 27 европейских стран подписали Римскую декларацию

Главы государств и правительств, собравшиеся в субботу в Риме на юбилейный саммит ЕС, подписали Римскую декларацию.

Церемония состоялась в зале Горациев и Куриациев, где ровно 60 лет назад в 1957 году был подписан Римский договор.

В Римской декларации руководители 27 государств-членов и институтов ЕС дают оценку достижениям союза за прошедшие 60 лет, а также заявляют об обязательстве работать на благо безопасной и защищенной Европы, процветающей и надежной Европы, социальной Европы и более сильной Европы на мировой арене.

Церемонию подписания транслировала телеслужба европейских учреждений в Брюсселе.