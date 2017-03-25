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Дальнее зарубежье 25.03.2017 14:45

Лидеры 27 европейских стран подписали Римскую декларацию

Главы государств и правительств, собравшиеся в субботу в Риме на юбилейный саммит ЕС, подписали Римскую декларацию.

Церемония состоялась в зале Горациев и Куриациев, где ровно 60 лет назад в 1957 году был подписан Римский договор.

В Римской декларации руководители 27 государств-членов и институтов ЕС дают оценку достижениям союза за прошедшие 60 лет, а также заявляют об обязательстве работать на благо безопасной и защищенной Европы, процветающей и надежной Европы, социальной Европы и более сильной Европы на мировой арене.

Церемонию подписания транслировала телеслужба европейских учреждений в Брюсселе.

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Тэги: ЕС, ИТАЛИЯ, САММИТ, ДЕКЛАРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]