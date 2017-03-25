Более 30 человек задержаны в Киргизии после акции сторонников экс-депутата Жапарова

После разгона митинга сторонников экс-депутата парламента Киргизии Сыдыра Жапарова задержано более 30 человек, все они доставлены в Первомайский УВД Бишкека, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель МВД Киргизии Бакыт Сейитов.

"Некоторым из них будут предъявлены обвинения в рамках Административного кодекса, отдельны будет предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса за нападение на сотрудника правоохранительных органов", - сказал Б.Сейитов.

По словам собеседника агентства, задержаны наиболее активные участники митинга, которые агрессивно себя вели.

В субботу днем милиция Бишкека, применяя спецсредства, пресекла акцию протеста сторонников задержанного в субботу на киргизско-казахской границе экс-депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова.

Участники акции собрались у здания спецслужбы и требовали освобождения С. Жапарова. Он обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса Киргизии, включая "Захват заложников" и "Применение насилия в отношении представителя власти", во время митинга 7 октября 2013 года за национализацию золоторудного месторождения "Кумтор" в городе Караколе (Иссык-Кульская область, север Киргизии). В Госкомитете нацбезопасности республики считают, что С. Жапаров был организатором того митинга.

Помимо этого, днем в субботу в Оше были задержаны шесть сторонников экс-депутата, которые собирали подписи в его поддержку.

С.Жапаров избирался в парламент Киргизии в 2007 и в 2010 годах. Осенью 2012 года был осужден за попытку насильственного захвата власти после проведенного в центре Бишкека митинга за национализацию крупнейшего в Центральной Азии золоторудного месторождения Кумтор (Иссык-Кульская обаласть). Организованный 3 октября 2012 года С. Жапаров митинг перерос в столкновения с милицией и был пресечен после того, как участники акции, среди которых были депутаты парламента, пытались насильно попасть в здание парламента.

В течение последних нескольких лет С.Жапаров проживал за границей, по данным местных СМИ - на Кипре. За несколько дней до возвращения в Киргизию бывший парламентарий сообщил в соцсетях, что намерен вернутся на родину, призвал своих сторонников собраться на акцию протеста, требуя у власти отчета о деятельности месторождения "Кумтор".