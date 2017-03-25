Саакашвили анонсировал большое объединение демократических сил Украины и допустил досрочные выборы

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил о планах объединения ряда демократических политических сил и о возможности досрочных выборов на Украине уже в нынешнем году.
"Думаю, мы найдем формулу (объединения - ИФ), нужно объединиться всем этим людям. Смешно и несолидно, когда они все по отдельности гнут свою линию... Люди должны объединиться и в пределах одной силы конкурировать друг с другом... Вы увидите, в ближайшее время будет большое объединение", - сказал он журналистам во время форума, организованного партией "Воля", в субботу в Киеве.
По словам М.Саакашвили, речь идет об объединении политических сил, представители которых приняли участие в форуме, - инициатив "Рух новых сил", "Хвыля", партий "ДемАльянс", "Воля", а также некоторых других сил.
Говоря о вероятности досрочных выборов на Украине, он допустил, что такие выборы могут состояться уже в 2017 году. "При том, что у нас нулевой рост экономики в этом году, у власти нет запаса прочности, есть много других неблагоприятных международных факторов. Я думаю, что в Украине события будут развиваться крайне быстро и в этом году... Все закончится выборами", - сказал М.Саакашвили.
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