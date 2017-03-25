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СНГ 25.03.2017 16:56

Саакашвили анонсировал большое объединение демократических сил Украины и допустил досрочные выборы

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил о планах объединения ряда демократических политических сил и о возможности досрочных выборов на Украине уже в нынешнем году.

"Думаю, мы найдем формулу (объединения - ИФ), нужно объединиться всем этим людям. Смешно и несолидно, когда они все по отдельности гнут свою линию... Люди должны объединиться и в пределах одной силы конкурировать друг с другом... Вы увидите, в ближайшее время будет большое объединение", - сказал он журналистам во время форума, организованного партией "Воля", в субботу в Киеве.

По словам М.Саакашвили, речь идет об объединении политических сил, представители которых приняли участие в форуме, - инициатив "Рух новых сил", "Хвыля", партий "ДемАльянс", "Воля", а также некоторых других сил.

Говоря о вероятности досрочных выборов на Украине, он допустил, что такие выборы могут состояться уже в 2017 году. "При том, что у нас нулевой рост экономики в этом году, у власти нет запаса прочности, есть много других неблагоприятных международных факторов. Я думаю, что в Украине события будут развиваться крайне быстро и в этом году... Все закончится выборами", - сказал М.Саакашвили.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ОБЪЕДИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]