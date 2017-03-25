16 человек погибли в результате авиаудара в Сирии - СМИ

Шестнадцать человек погибли в результате авиаудара, нанесенного по тюрьме в сирийской провинции Идлиб на северо-западе Сирии, передают в субботу западные СМИ.

По словам правозащитников, среди жертв числятся как сами заключенные, так и сотрудники охраны тюрьмы.

Кроме того, несколько человек были застрелены стражами порядка при попытке выбраться из здания и сбежать.

О том, кто несет ответственность за авиаудар, не уточняется.