16 человек погибли в результате авиаудара в Сирии - СМИ

Шестнадцать человек погибли в результате авиаудара, нанесенного по тюрьме в сирийской провинции Идлиб на северо-западе Сирии, передают в субботу западные СМИ.
По словам правозащитников, среди жертв числятся как сами заключенные, так и сотрудники охраны тюрьмы.
Кроме того, несколько человек были застрелены стражами порядка при попытке выбраться из здания и сбежать.
О том, кто несет ответственность за авиаудар, не уточняется.
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