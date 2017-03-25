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Дальнее зарубежье 25.03.2017 18:49

16 человек погибли в результате авиаудара в Сирии - СМИ

Шестнадцать человек погибли в результате авиаудара, нанесенного по тюрьме в сирийской провинции Идлиб на северо-западе Сирии, передают в субботу западные СМИ.

По словам правозащитников, среди жертв числятся как сами заключенные, так и сотрудники охраны тюрьмы.

Кроме того, несколько человек были застрелены стражами порядка при попытке выбраться из здания и сбежать.

О том, кто несет ответственность за авиаудар, не уточняется.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, АВИАУДАР, ТЮРЬМА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]