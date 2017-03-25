Лидеры ЕС в Римской декларации заявили о намерении совместно противостоять вызовам в сфере безопасности

Европейцы едины и сильны, сотни миллионов людей в Европе имеют преимущество жить в широком союзе, который преодолел вчерашние разногласия, говорится в принятой в субботу в Риме политической декларации 27 государств-членов ЕС, собравшихся в итальянской столице по случаю 60-летия Римского договора.

"Мы решительно настроены вместе противостоять вызовам, которые выдвигает быстро меняющийся мир, и предложить нашим гражданам одновременно безопасность и новые возможности. Европейский союз находится перед лицом беспрецедентных вызовов - как на международном уровне, так и в плане внутреннем: региональные конфликты, терроризм, растущее миграционное давление, протекционизм, социальное и экономическое неравенство", - отмечается в подписанном главами государств и правительств 27 стран и руководителями институтов ЕС документе.

Европейские лидеры обещают своим гражданам укрепить Евросоюз и доказать, что между странами ЕС выстраивается все большее единство и солидарность. "Единство - это одновременно необходимость и свободный выбор", - говорится в декларации. В документе отмечается, что только единый фронт дает Европе наилучший шанс справляться с мировой динамикой и защищать европейские ценности и общие интересы.

"Мы будем действовать совместно, и, если необходимо, то в разных темпах и с разной интенсивностью, при этом продвигаясь в одном направлении, как мы это делали в прошлом в соответствии с договорами, и оставляя открытой дверь для тех, кто желает присоединиться к нам позднее. Наш союз неделим", - подчеркивается в документе.

В нем предполагается в течение ближайших 10 лет сделать Евросоюз "более безопасным, процветающим, конкурентным, заботящимся об устойчивом развитии и социально ответственным", который имел бы волю и возможности "играть роль первого плана в мире и оказывать влияние на глобализацию".

"Мы желаем союза, в котором граждане располагали бы новыми возможностями в плане культурного и социального развития и пользовались бы выгодой от экономического роста. Мы желаем союза, который останется открытым для европейских стран, уважающих и поддерживающих наши ценности", - заявили европейские руководители в подписанной ими декларации.

В ней излагаются цели, уже озвученные в ЕС в ходе подготовки юбилейного саммита в Риме.

Государства ЕС хотят "надежной и безопасной Европы", союза, где все граждане чувствуют себя в безопасности и могут свободно перемещаться. Союза, у которого внешние границы защищены и который имеет эффективную и ответственную миграционную политику, уважающую международные нормы. Это должен быть союз, решительно настроенный на борьбу против терроризма и организованной преступности.

Следующая цель - построить союз, содействующий устойчивому экономическому росту, благодаря инвестициям, структурным реформам и усилиям, направленным на завершение экономического и валютного союза. Римская декларация предусматривает союз, надежно обеспеченный энергией по доступным ценам при сохранении чистоты и безопасности окружающей среды.

Это должна быть процветающая и настроенная на устойчивое развитие Европа, союз, способствующий экономическому росту и создающий рабочие места, имеющий прочный единый рынок. Союз, который развивается, адаптируясь к технологическим изменениям, и в котором единая стабильная и еще более усиленная валюта открывает перспективы в плане роста, сплоченности, конкурентности, инноваций, особенно для малых и средних предприятий.

Будущий Евросоюз будет усиливать социальную составляющую, опираясь на устойчивый экономический рост, способствовать экономическому и социальному прогрессу и сплоченности и конвергенции, не упуская при этом из вида целостность внутреннего рынка. Этот союз, как его видят авторы декларации, будет учитывать разнообразие национальных систем и роль социальных партнеров.

Евросоюз продолжит утверждать равенство между женщинами и мужчинами и работать для укрепления прав и равенства шансов для всех, бороться против безработицы, дискриминации, социального исключения и бедности. Это должен быть союз, в котором молодежь сможет воспользоваться лучшим уровнем образования и профессионального обучения и сможет учиться и находить работу на всем континенте и который защищает культурное наследие и поощряет культурное разнообразие, говорится в документе.

Европейские лидеры видят будущий союз "более сильным на мировой сцене". ЕС будет продолжать развивать существующее партнерство, выстраивать новое и содействовать стабильности и процветанию в соседних с востока и юга странах, но также на Ближнем Востоке, во всей Африке и в остальном мире. Этот союз возьмет на себя дополнительную ответственность и будет поддерживать создание более интегрированной и конкурентной оборонной промышленности, усиливать совместную безопасность и оборону в сотрудничестве с НАТО и в дополнение к этой организации. Будущий Евросоюз будет продолжать играть активную роль в ООН и защищать многостороннюю международную систему, основанную на соблюдении правил.

Этот союз будет гордиться своими ценностями и обеспечит защиту своего населения. Он будет способствовать свободной и равноправной торговле и содействовать конструктивной мировой политике в области климата.