Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями

Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию со странами Закавказья, открыта для проезда легкового транспорта, сообщает Главное управление МЧС по Северной Осетии.

"Ограничения на дороге сняты для всех, кроме большегрузов", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, выезд из России ожидают 40 большегрузов.

Как сообщалось, Военно-Грузинская дорога полностью была закрыта с 13:45 мск 24 марта из-за ликвидации последствий ДТП на территории Грузии.