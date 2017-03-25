Ирак полностью выполнил обязательства по сокращению нефтедобычи - министр нефти

Ирак достиг полного выполнения квоты по сокращению добычи нефти, передает агентство Bloomberg слова министра нефти Ирака Джабара Али аль-Ляиби.
Квота Ирака составляет 210 тыс. б/с.
В начале марта А.аль-Ляиби говорил, что в середине февраля Ирак достиг почти полного выполнения квоты, не уточняя, когда договоренность будет исполнена полностью.
По данным МЭА, в январе Ирак выполнил соглашение на 53%, в феврале - на 77%.
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