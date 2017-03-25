Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 16° 28 Мар 11° 29 Мар 13°

ТЭК 25.03.2017 19:50

Ирак полностью выполнил обязательства по сокращению нефтедобычи - министр нефти

Ирак достиг полного выполнения квоты по сокращению добычи нефти, передает агентство Bloomberg слова министра нефти Ирака Джабара Али аль-Ляиби.

Квота Ирака составляет 210 тыс. б/с.

В начале марта А.аль-Ляиби говорил, что в середине февраля Ирак достиг почти полного выполнения квоты, не уточняя, когда договоренность будет исполнена полностью.

По данным МЭА, в январе Ирак выполнил соглашение на 53%, в феврале - на 77%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, НЕФТЕДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ, КВОТА


Похожие новости


Ирак в середине февраля достиг почти 100-процентного выполнения квоты по снижению нефтедобычи

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]