Ирак полностью выполнил обязательства по сокращению нефтедобычи - министр нефти

Ирак достиг полного выполнения квоты по сокращению добычи нефти, передает агентство Bloomberg слова министра нефти Ирака Джабара Али аль-Ляиби.

Квота Ирака составляет 210 тыс. б/с.

В начале марта А.аль-Ляиби говорил, что в середине февраля Ирак достиг почти полного выполнения квоты, не уточняя, когда договоренность будет исполнена полностью.

По данным МЭА, в январе Ирак выполнил соглашение на 53%, в феврале - на 77%.