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ТЭК 25.03.2017 22:00

Алжир поддерживает пролонгацию сокращения нефтедобычи - министр

Алжир поддерживает пролонгацию соглашения о сокращении нефтедобычи, которое заканчивает свое действие в конце первого полугодия 2017 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на главу нефтяного ведомства Алжира Нуреддина Бутарфы.

"Мы преуспеваем в достижении баланса на рынке. Запасы (нефти - ИФ) в Европе и Азии снижаются, мы все видим, что они снижаются и в США, и это успокоит рынок", - заметил он.

Н.Бутарфа сказал также, что министры все равно обсудят перспективу продления соглашения, хотя это и не является задачей заседания министерского комитета по мониторингу. В состав комитета включены три страны из числа ОПЕК - Кувейт, Алжир и Венесуэла и две страны, не входящих в картель - Россия и Оман. Возглавляет комитет Кувейт.

Между тем на встрече не будет присутствовать министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, считающий, что возможность пролонгации надо обсуждать ближе к маю. Саудовская Аравия пока "тащит" на себе основной груз сокращения, превышая квоту почти на 20%. Министр Саудовской Аравии считает также, что критерием принятия решения о продлении соглашения по сокращению нефтедобычи будет снижение запасов до среднестатистического уровня.

Саудовская Аравия и Россия, два лидера в нефтедобыче, были лидерами процесса по достижению договоренностей. Несмотря на то, что Саудовская Аравия превышает свою квоту, общий уровень выполнения договоренностей по итогам января составил 86%.

Россия, которая выступила инициатором сокращения со стороны стран не-ОПЕК, также считает, что определяться нужно ближе к окончанию срока действия соглашения - в мае. Следующее заседание министерского комитета пройдет перед очередным заседанием ОПЕК, намеченным на 25 мая.

Ранее нефтяной министр Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что Кувейт поддерживает пролонгацию соглашения. По его словам, это позволит "ускорить ребалансировку глобального нефтяного рынка и будет способствовать возврату цен на приемлемые для стран-производителей и отрасли в целом уровни".

Два других члена ОПЕК - Ирак и Ангола - ранее дали понять, что готовы продолжить сокращение добычи нефти во втором полугодии текущего года, сообщал Bloomberg.

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Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, ПРОЛОНГАЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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