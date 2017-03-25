Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 16° 28 Мар 11° 29 Мар 13°

Дальнее зарубежье 25.03.2017 20:47

В Эстонии будет установлен памятник жертвам коммунизма

В Эстонии в 2018 году будет установлен памятник жертвам коммунизма, сообщил в субботу министр юстиции Урмас Рейнсалу на памятной церемонии, посвященной годовщине депортации эстонцев в Сибирь.

"Мартовская депортация (1949 год - ИФ) была преступным геноцидом против нашего народа. Мы никогда не забудем жертвы, должны помнить и преступников против человечности. В будущем году мы откроем на Маарьямяэ (возвышенность в Таллине, где установлены памятники воевавшим против фашистской Германии - ИФ) мемориал жертвам коммунизма, где будут высечены имена всех жертв", - сказал министр.

Вечером на площади Свободы в Таллине будут зажжены тысячи свеч, которые составят карту Эстонии в память 32 тыс. жителей Эстонии, занесенных в списки подлежащих высылке, высланных, сумевших бежать или скрыться от репрессий.

25 марта 1949 года по постановлению Совета министров СССР в Красноярский край и Новосибирскую область, а также частично в Иркутскую и Омскую области в ходе операции "Прибой" были высланы 7,5 тыс. семей или более 22 тыс. жителей Эстонии, в том числе женщин, стариков и детей.

Большинство из них были освобождены в 1958 году, последних депортированных освободили в 1965 году. Многие до освобождения не дожили.

В Эстонии депортация рассматривается как геноцид и преступление против человечности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, РЕПРЕССИИ, ПАМЯТЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]