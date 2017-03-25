В Эстонии будет установлен памятник жертвам коммунизма

В Эстонии в 2018 году будет установлен памятник жертвам коммунизма, сообщил в субботу министр юстиции Урмас Рейнсалу на памятной церемонии, посвященной годовщине депортации эстонцев в Сибирь.

"Мартовская депортация (1949 год - ИФ) была преступным геноцидом против нашего народа. Мы никогда не забудем жертвы, должны помнить и преступников против человечности. В будущем году мы откроем на Маарьямяэ (возвышенность в Таллине, где установлены памятники воевавшим против фашистской Германии - ИФ) мемориал жертвам коммунизма, где будут высечены имена всех жертв", - сказал министр.

Вечером на площади Свободы в Таллине будут зажжены тысячи свеч, которые составят карту Эстонии в память 32 тыс. жителей Эстонии, занесенных в списки подлежащих высылке, высланных, сумевших бежать или скрыться от репрессий.

25 марта 1949 года по постановлению Совета министров СССР в Красноярский край и Новосибирскую область, а также частично в Иркутскую и Омскую области в ходе операции "Прибой" были высланы 7,5 тыс. семей или более 22 тыс. жителей Эстонии, в том числе женщин, стариков и детей.

Большинство из них были освобождены в 1958 году, последних депортированных освободили в 1965 году. Многие до освобождения не дожили.

В Эстонии депортация рассматривается как геноцид и преступление против человечности.