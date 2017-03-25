В Эстонии будет установлен памятник жертвам коммунизма

В Эстонии в 2018 году будет установлен памятник жертвам коммунизма, сообщил в субботу министр юстиции Урмас Рейнсалу на памятной церемонии, посвященной годовщине депортации эстонцев в Сибирь.
"Мартовская депортация (1949 год - ИФ) была преступным геноцидом против нашего народа. Мы никогда не забудем жертвы, должны помнить и преступников против человечности. В будущем году мы откроем на Маарьямяэ (возвышенность в Таллине, где установлены памятники воевавшим против фашистской Германии - ИФ) мемориал жертвам коммунизма, где будут высечены имена всех жертв", - сказал министр.
Вечером на площади Свободы в Таллине будут зажжены тысячи свеч, которые составят карту Эстонии в память 32 тыс. жителей Эстонии, занесенных в списки подлежащих высылке, высланных, сумевших бежать или скрыться от репрессий.
25 марта 1949 года по постановлению Совета министров СССР в Красноярский край и Новосибирскую область, а также частично в Иркутскую и Омскую области в ходе операции "Прибой" были высланы 7,5 тыс. семей или более 22 тыс. жителей Эстонии, в том числе женщин, стариков и детей.
Большинство из них были освобождены в 1958 году, последних депортированных освободили в 1965 году. Многие до освобождения не дожили.
В Эстонии депортация рассматривается как геноцид и преступление против человечности.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов 117 раз – Минобороны
Глава МИД Армении обсудил с американским посредником процесс мирного урегулирования в Карабахе
Глава Минобороны Азербайджана проверил организацию обороны на линии фронта
Алжир поддерживает пролонгацию сокращения нефтедобычи - министр
Комитет по контролю за сокращением нефтедобычи ОПЕК+ собирается в Кувейте
Ирак полностью выполнил обязательства по сокращению нефтедобычи - министр нефти
МАК опубликовал предварительный отчет об обстоятельствах январской катастрофы турецкого грузового "Боинга" под Бишкеком
В Грузии объявили национальное застолье памятником нематериальной культуры
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»